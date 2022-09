Von der Polizei bei Tribuns-Rockern beschlagnahmte Waffen. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Am Mittwochmorgen wurden in Zusammenhang mit dem Verbot Objekte in neun Bundesländern durchsucht. In Thüringen gab es nach MDR-Informationen Einsätze in Wohnungen von zwei Männern in Erfurt-Nord. Beide haben offenbar Verbindung zur bayerischen "United Tribuns"-Szene.



Das Vereinsverbot erfolgte in Abstimmung mit den Innenministerien von Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen.