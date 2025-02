Der Roman "Die Allee" zeichnet das Leben von Hermann Henselmann nach – von den frühen 30er-Jahren bis zu seinem Tod 1995: Mit den nötigen Beziehungen schafft er es, als junger Architekt im Krieg als "unabkömmlich" zu gelten. Nach dem Kriegsende, das er in Gotha erlebt, übernimmt Henselmann die Leitung der Hochschule für Bauwesen in Weimar. Später wird er zum Chef-Architekten Ost-Berlins und versteht es, andere mit seinen visionären Ideen in den Bann zu ziehen. Im Privaten neigt er zu Wutausbrüchen. Diese bekommen vor allem seine acht Kinder zu spüren: Seine Tochter Isa erleidet im Krieg ein Hörtrauma, das lange unentdeckt bleibt. Sie wird fortan bestraft, weil sie nicht auf die Anweisungen der Eltern hört. Sein Sohn Andreas, der fürs Bettnässen regelmäßig eine Tracht Prügel bezieht, hat im Heizungskeller eine Stelle gefunden, aus der ihn kein Erwachsener herausholen kann.

Neben Hermann Henselmann rückt der Roman auch seine Frau und seine Tochter Isa besonders in den Fokus. Sie leidet seit ihrer Kindheit unter der Wut des Vaters und der fehlenden Liebe der Mutter. Isas spätere Unabhängigkeit ist schwer erkämpft: Sie wehrt lange Anwerbungsversuche der Stasi ab und sitzt für sechs Wochen in einer so genannten "Tripperburg" ein.



"Die Allee" erzählt somit vom DDR-Alltag in beinahe all seinen Facetten. Der anfängliche Idealismus hat ebenso Raum wie spätere Repressalien. Zudem tritt das Who's Who der DDR-Kulturszene auf. Denn der Familie standen unter anderem Bertolt Brecht und Brigitte Reimann nahe. Letztere recherchiert offenkundig an ihrem Roman "Franziska Linkerhand", als sie sich von Hermann Henselmann über eine seiner Baustellen führen lässt.