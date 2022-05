Russland-Ukraine-Krieg Bereits 80.000 ukrainische Geflüchtete in Mitteldeutschland

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind bislang mindestens 80.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen worden. Nur wenige davon leben in Aufnahmeeinrichtungen, viele sind privat untergekommen oder über die Kommunen in den Ländern verteilt worden.