"Die Selbstgerechten" Linke reagiert verhalten auf Wagenknechts neues Buch

Am Mittwoch erscheint das neue Buch von Sahra Wagenknecht. Es heißt "Die Selbstgerechten: Mein Gegenprogramm – für Gemeinsinn und Zusammenhalt". Die Thesen, die Wagenknecht in der bereits veröffentlichten Leseprobe aufstellt, haben in den vergangenen Tagen schon heftige Reaktionen ausgelöst. Wie kommt ihr "Gegenprogramm" bei Linken-Politikern an?