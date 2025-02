Am Himmel über Deutschland ist am Mittwochmorgen verglühender Weltraumschrott zu sehen gewesen. Nach Angaben des Weltraumlagezentrums der Bundeswehr handelte es sich um einen ausgedienten amerikanischen Satelliten. Sichtungen wurden gegen 5 Uhr unter anderem aus Gotha, Bautzen, Stendal und anderen Gebieten in Mitteldeutschland gemeldet. Foto- und Videoaufnahmen lassen einen Lichtschweif am Himmel erkennen.