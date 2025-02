Bildrechte: VNG AG

Elektrolyse Wasserstoffproduktion: Was passiert eigentlich mit dem Sauerstoff?

07. Februar 2025, 05:00 Uhr

Womit fährt das Auto der Zukunft? Womit arbeitet die Industrie in einigen Jahren? Eine Hoffnung liegt auf umweltfreundlichem, grünem Wasserstoff. Hergestellt wird der durch Elektrolyse: Mithilfe von Strom wird Wasser zerlegt, in Wasserstoff und in Sauerstoff. Letzerer bleibt als Abfallprodukt übrig. Rolf Reißhauer aus Triptis möchte wissen, was eigentlich mit dem anfallenden Sauerstoff gemacht wird. Wird er in anderen Anwendungen in Industrie und Wirtschaft weiter verwendet?