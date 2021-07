In Thüringen war vor allem der Osten des Landes sowie der Ilm-Kreis betroffen. Dort stürzten Bäume um, Überschwemmungen und Erdrutsche blockierten mehrere Straßen – darunter die B88 in Gehren bei Ilmenau. Ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale sagte, es habe auch mehrere Unfälle mit verletzten Personen gegeben, so auf der A4 bei Eisenach, der A71 bei Sömmerda und der A9 an der Grenze zu Bayern. Unfallursache sei in allen Fällen unangepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn gewesen. Drei Menschen seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.