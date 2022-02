Meat Loaf: 27. September 1947 - 20. Januar 2022 Meat Loaf (27. September 1947 bis 20. Januar 2022): Mit seinem Song "I'd Do Anything For Love" landete der US-Rocker 1993 einen Welthit. Sein Album "Bat Out of Hell" von 1977 verkaufte sich 43 Millionen Mal und ist eines der erfolgreichsten der Rock-Geschichte. Am 20. Januar 2022 starb der Musiker im Kreis seiner Familie. Er wurde 74 Jahre alt. Bildrechte: dpa