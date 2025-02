Nicht alle verbauen sie so, dass sie möglichst wenig blenden, weiß Katharina Luca vom ADAC: "Die sind ein bisschen kleiner und werden unter Umständen als ein bisschen blendungsintensiver wahrgenommen. Wir beim ADAC haben das auch mal getestet, um rauszufinden, ob so ein LED-Scheinwerfer tatsächlich mehr oder weniger blendet als andere, weil eben das Licht auf einer kleineren Fläche gebündelt ist. Wir haben dann rausgefunden, dass das – nicht bei allen, aber doch bei einigen – so sein kann, dass die wirklich blenden."