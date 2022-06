Die Schlecker-Frauen gingen auf die Straße und demonstrierten. Oft bekamen sie damals zu hören, sie könnten doch leicht einen neuen Job irgendwo anders im Handel finden. Prof. Jörg Reitzig, Sozialwissenschaftler an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, ordnet die damalige Situation der Schlecker-Frauen ein: "Leicht einen Job zu finden – das war auch damals schon nicht richtig. Es gab 2012 im März 25.000 offene Stellen im Handel, und es gab 14 Mal so viele Menschen, die eine Tätigkeit in Verkaufsberufen gesucht haben."

"Schlecker-Frau" Gerlinde Kelch: "Das war meine eigene Filiale"

Gerlinde Kelch hat 15 Jahre bei Schlecker gearbeitet. Oft war sie die einzige Mitarbeiterin in ihrer Erfurter Filiale. So war das oft bei Schlecker: Eine einzige Mitarbeiterin, die Regale einräumt, kassiert, saubermacht. Sie erinnert sich an den Alltag: "Ich ging früh rein, drehte den Schlüssel rum. Ich sah zu, dass alles läuft, dass alles sauber ist für meine Kunden. Ich hing an den Kunden. Das war meine eigene Filiale."