In Dänischenhagen bei Kiel in Schleswig-Holstein hat ein Bewaffneter am Mittwoch zwei Menschen erschossen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Kiel mitteilten, setzte sich der mutmaßliche Täter danach anscheinend mit einem Auto in die nahe Landeshauptstadt ab. Auch dort suchten Einsatzkräfte nach Angaben der Ermittlungsbehörden deshalb nach dem Verdächtigen. Es gab einen größeren Polizeieinsatz.