Die Harzer Schmalspurbahnen wollen vor allem mit der Harzquer- und der Selketalbahn neue Kunden gewinnen. Eine Erweiterung des Streckennetzes steht zur Debatte. Die Verlängerung der Gleise von Hasselfelde bis zur Westernstadt Poolmann-City soll bald in Angriff genommen werden. Mit dem eisernen Feuerross direkt hinein in den wilden Westen, so hofft man, könnte eine ganz neue Harzattraktion entstehen.