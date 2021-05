Zur Wahrheit gehört aber auch das Kleingedruckte. Und wer sich das genauer anschaut, sieht, dass kaum eine der 35 deutschen Firmen, die Corona-Selbsttests vertreiben, wirklich hierzulande produzieren lässt. Das hat eine MDR-Umfrage unter deutschen Herstellern jüngst auch bestätigt. Viele Firmen haben die Produktion ins Ausland verlagert, wie Siemens Healthineers zum Beispiel. Die lassen ihre Tests in den USA produzieren. Andere Firmen gehen in den asiatischen Raum, und dort vor allem nach China. Und da sind wir also wieder bei der Ausgangsfrage. Man kann also sagen: Nicht alle Tests kommen aus China, aber die meisten.