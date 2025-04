Großkunden springen ab

Die Goethe Chocolaterie in Oldisleben ist ein familiengeführtes Unternehmen, das unter anderem handgefertigte Pralinen, edle Schokoladentafeln und erlesene Schokofruchtaufstriche herstellt. Die Manufaktur bezieht ihre Roh-Schokolade in Form kleiner Halbkügelchen aus einer Lübecker Schokoladenfabrik. "Bei der Schokolade ist es so, dass sich der Preis für uns in den letzten zwei Jahren verdreifacht hat", erzählt Geschäftsführerin Juliane Finger.

Vor Corona hatte die Manufaktur 25 Mitarbeiter. Heute sind es nur noch zwölf, inklusive der Verkaufsfiliale in der Leipziger Innenstadt. Auch die Goethe Schokoladenmanufaktur musste seit Januar die Hälfte der Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und hat die Verkaufspreise erhöht. Ergebnis: Bislang 20 Prozent weniger Umsatz im Ostergeschäft. Auch Großkunden sind abgesprungen wie die Geschäftsführerin erzählt: "Es gibt auch Hotels, die wir beliefern. Da kostet die Nacht 500 bis 1.000 Euro. Selbst die sagen: Drei Euro für einen Schokoriegel als Betthupferl ist mir zu viel."

Sinkende Einnahmen und steigende Rohstoffpreise machen der Manufaktur zu schaffen. Der hohe Anteil an Handarbeit im Unternehmen bedeutet auch hohe Personalkosten. Hinzu kommen gestiegene Energiepreise, eine Verdopplung der Transportkosten und immer teurer werdende Verpackung, insbesondere die Glaspreise sind um ein Mehrfaches angestiegen. "Ganz viele andere hätten schon gesagt: Jetzt ist gut. Aber man hat das selber aufgebaut. Und da diesen Punkt zu finden, das ist ganz schwierig. Ich finde, gerade ist es eine verrückte Welt", sagt Juliane Finger.

Bildrechte: MDR

Die Firma Viba in Schmalkalden ist heute der größte Nougatproduzent Deutschlands. Der wichtigste Rohstoff dabei ist die Haselnuss. Doch pro Jahr verarbeitet man hier auch gut 500 Tonnen Kakao. Die gestiegenen Rohstoffpreise gingen auch an Viba nicht spurlos vorüber, wie Geschäftsführerin Corinna Wartenberg erklärt: "Bei Rohstoffkostensteigerungen um das Fünffache kamen natürlich auch wir nicht um Preissteigerungen herum und mussten auch unsere Verkaufspreise anpassen. Je nach Produkt hatten wir Preissteigerungen zwischen zehn und 30 Prozent." Die Preissteigerungen führten auch bei Viba zu einem Rückgang der Nachfrage im Einzelhandel.

Aber das Unternehmen fährt längst eine neue Strategie: Im letzten Jahr übernahmen die Thüringer die insolvente Händlerkette Hussel-Arko. Mit einem Schlag konnten so 150 innerstädtische Verkaufsfilialen im gesamten Bundesgebiet dazugewonnen werden. Nicht nur in den eigenen 35 Viba-Filialen, sondern auch bei Hussel-Arko werden nun auch Viba-Produkte angeboten. Das stärkt die Marke und macht unabhängiger vom Einzelhandel. "Mit der Aquisition der Arko-Husselfilialen sind wir jetzt erstmalig stärker in unserem eigenen Filialennetz als über den Lebensmittelhandel oder andere Kunden und erwirtschaften etwas 70 Prozent unseres Umsatzes mit eigenen Filialen", sagt die Geschäftsführerin.

Mit der Aquisition der Arko-Husselfilialen sind wir jetzt erstmalig stärker in unserem eigenen Filialennetz als über den Lebensmittelhandel oder andere Kunden und erwirtschaften etwas 70 Prozent unseres Umsatzes mit eigenen Filialen. Corinna Wartenberg, Geschäftsführerin bei Viba Sweets GmbH

Der Wachstumskurs von Viba spiegelt sich auch in der firmeneigenen Erlebniswelt wider. Vor kurzem wurde erst eine neue Etage eröffnet. 300.000 Euro wurden investiert. Besucher können dort das historisches Café "Viebahn" besuchen und sich über die Firmengeschichte informieren. Wer will, kann sich beim Schokolademachen ausprobieren und vom Nougatbrunnen naschen. Für eine Krise gibt es nach Firmenangaben bei Viba keine Anzeichen: kein Personalabbau, keine Kurzarbeit. "Die Rohstoffsteigerungen haben keinen Einfluss auf unsere Beschäftigtenzahlen. Wir befinden uns aktuell im Wachstum, weil unsere Unternehmensgruppe sehr stark wächst. Insofern suchen wir aktuell Personal", so Wartenberg. Noch vor einem Jahr hatte Viba 450 Mitarbeiter. Heute, nach der Hussel-Übernahme, sind es schon über 1.000.