Matthieu Hoffmann vom Carl-von-Bach-Gymnasium in Stollberg kann sich auch gut vorstellen, für einige Zeit im Schuljahr mal direkt in den Westen zu ziehen: "Auf jeden Fall müsste es eine längere Zeitspanne sein, so einen Monat schätze ich da als sinnvoll ein. Ich glaube, die Schüler müssten dann in die Schulen gehen, um die Erfahrungen des Bildungswesens mitzubekommen. Vielleicht aber auch in dem privaten Umfeld eintauchen, um die Systeme dort mit zu erkennen." Das für einige Wochen selbst zu erleben, würde gegenseitiges Verständnis ganz bestimmt fördern.