Innerhalb der Ampelregierung will vor allem die FDP zurück zur Schuldenbremse. Der haushaltspolitische Sprecher Otto Fricke sagt, noch sei der Schuldenstand kein Problem. Deutschland bekäme am Kapitalmarkt weiterhin problemlos Geld geliehen. Doch die Zinsen würden steigen – und damit auch die Belastung. Er prognostiziert: "Steigt die Durchschnittsverzinsung des Bundes um 0,1 Prozent – um 0,1 nicht um 1,0 – dann heißt das pro Jahr 1,5 Milliarden Euro mehr an Zinsleistungen, die wir nicht haben für Bildung, für Forschung, für Familie, für Soziales, für all die Dinge, die notwendig sind. Und das ist das, was so gefährlich ist an der Frage der Verschuldung."