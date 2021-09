Dass Deutschland durch die Pandemie, was Digitalisierung an Schulen angeht, aufgeholt hat, wird besonders im europäischen Vergleich deutlich. Während 30 Prozent in Europa 2013 jeden Tag digitale Medien im Unterricht nutzten, waren es in Deutschland nur 9 Prozent; 2018 waren es in Europa 48 Prozent, in Deutschland 24 Prozent. Der aktuelle Wert, "nach Corona", liegt in Deutschland 2021 bei 68 Prozent.