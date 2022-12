Beim Platzen eines Großaquariums im "Sea Life" nahe dem Berliner Dom sind zwei Menschen verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Freitagmorgen. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob es sich um Angestellte oder Gäste des Hotels handelt, in dem sich das Aquarium befand, war zunächst nicht bekannt. Unklar ist auch noch, warum das Aquarium geplatzt ist.