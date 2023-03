Nach Informationen der ARD und des Magazins "Der Spiegel" laufen seit Mittwochmorgen Durchsuchungen von Objekten in mehreren Bundesländern. WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichteten, es habe Durchsuchungen bei 19 Personen in sieben Bundesländern und in der Schweiz gegeben. Fünf Beschuldigte kämen aus Sachsen, Bayern und Niedersachsen. Die übrigen 14 Personen würden bislang nicht als Beschuldigte gelten, sondern als Zeugen, und seien offenbar in Chats aufgetaucht.