Der Dresdner Familienrechtsanwalt Boris Kühne rät, die Hilfe eines Familiengerichts in Anspruch zu nehmen. Das Gesetz sieht das genau so vor: "Weil das Familiengericht sich nämlich über die Zustimmung der Sorgeberechtigten hinwegsetzen kann. Das heißt, das Familiengericht ersetzt dann die Zustimmung der Eltern, wenn es der Ansicht ist, dass die Geschlechtsänderung dem Kindeswohl entspricht."

Was genau vor Gericht bei solchen Streitigkeiten passiert, welche Rechte die Eltern, welche das Kind hat – das regelt nun aber nicht mehr das Selbstbestimmungsgesetz. Sondern das ist seit Jahren im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, also nichts Neues. Das Familiengericht wird in der Verhandlung nicht nur Paul anhören und eventuell einen Gutachter – auch die Eltern selbst dürfen zu Wort kommen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Können sich getrennt lebende Eltern bei wichtigen Kindesfragen wie zum Beispiel Geschlechtswechsel nicht einigen, könne einer das Sorgerecht verlieren, erklärt Anwalt Boris Kühne. "Dass sich Eltern streiten, liegt in der Natur der Menschen. Schule, Aufenthalt, Gesundheit – wenn sich Eltern in diesen Bereichen nicht einig sind, dann war es immer so und wird es auch in diesem Fall so sein, dass Teile dieser elterlichen Sorge auf den anderen Sorgeberechtigten übertragen werden bzw. dem einen die Sorge entzogen wird."