Die Methode des Bremerhavener Labors bezeichnete Wiesenhof als "einen neuen wissenschaftlichen Ansatz zum möglichen Nachweis von Separatorenfleisch, der sich noch in der Entwicklung befindet, in der Praxis bisher jedoch keine Anwendung gefunden hat, in der Praxis auch nicht erprobt wurde und aufgrund möglicher Fehleranfälligkeit keine solide Basis ist".

Tönnies betreibt in Sachsen-Anhalt einen großen Schlachthof in Weißenfels, Wiesenhof in Möckern. Unternehmenssprecher erklärten, in den beiden Standorten in Sachsen-Anhalt kein Geflügelfleisch zu verarbeiten.