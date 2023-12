Silvesterfeuerwerk Verkauf von Böllern und Raketen gestartet

In Deutschland hat am Donnerstag der Verkauf von Silvesterfeuerwerk begonnen. Der Handel mit Böllern und Raketen ist in Deutschland gesetzlich auf die letzten drei Werktage des Jahres beschränkt. Da Silvester in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, an dem die Läden geschlossen sind, begann der Verkauf bereits am 28. und nicht erst am 29. Dezember.