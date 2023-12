Feuerwerkverbotszonen in Großstädten

Viele Städte in Deutschland haben auch in diesem Jahr lokal beschränkte Böllerverbotszonen eingerichtet. In der Hauptstadt Berlin herrscht ein Feuerwerks- und Böllerverbot unter anderem rund um den Alexanderplatz. In Deutschlands zweitgrößter Stadt Hamburg bleibt das Abfeuern von Raketen und Böllern in der Silvesternacht rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt verboten. In die Verbotszonen dürfen zwischen 18 und 1 Uhr auch keine Knaller mitgenommen werden, nur Wunderkerzen oder Knallerbsen sind erlaubt.

In Bayerns Landeshauptstadt München dürfen Feuerwerkskörper in der gesamten Fußgängerzone vom Marienplatz am Rathaus bis zum Stachus nicht abgebrannt werden, ebenso wenig am Viktualienmarkt.

Böllerverbote in Sachsen-Anhalt und Thüringen

Auch in einigen mitteldeutschen Städten gelten Feuerwerks- und Böllerverbote. So ist das Abbrennen beziehungsweise Zünden von Pyrotechnik in den historischen Innenstädten von Quedlinburg, Wernigerode und Salzwedel in Sachsen-Anhalt verboten, wo es besonders viele brandgefährdete Fachwerkhäuser gibt.

In Thüringen besteht für die gesamte fachwerkreiche Altstadt von Mühlhausen ein Abbrennverbot für Böller und Raketen. Auch große Teile der Altstädte von Erfurt und Weimar sind grundsätzlich böllerfreie Zonen. Das gleiche gilt unter anderem für Heiligenstadt im Eichsfeld, wo das Abbrennen von Feuerwerk und Böllern in der Innenstadt ebenfalls verboten ist.

Keine Verbotszonen in Sachsens Großstädten

Die sächsischen Großstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz planen hingegen keine Böller-Verbotszonen, rufen aber zu Rücksicht und zurückhaltendem Umgang mit Feuerwerk auf. In Dresden dürfen unter anderem keine Feuerwerkskörper auf den Elbwiesen, an den Elbtalhängen sowie in der Dresdner Heide abgebrannt werden. Leipzig kündigte an, die Einhaltung des gesetzlichen Abbrennverbotes vor Krankenhäusern oder Altersheimen zu überwachen.

Ansonsten ist das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk bundesweit in bestimmten Teilbereichen untersagt. Dazu gehören beispielsweise besonders brandempfindliche Gebäude oder Anlagen, Naturschutzgebiete, Kirchen, Krankenhäuser sowie Kinder- und Altenheime (Verordnung zum Sprengstoffgesetz, § 23).

Ärzte, Polizei und Tierschützer für Verbote

Ärztevertreter, die Gewerkschaft der Polizei, Umwelt- und Tierschützer sowie weitere Organisationen fordern seit langem ein generelles Anwendungsverbot für Böller und Raketen und verweisen unter anderem auf die Verletzungsgefahr und die Belastung der Krankenhäuser. Einsatzkräfte befürchten erneute Angriffe mit Böllern, wie es sie um den vergangenen Jahreswechsel unter anderem in Berlin gab.