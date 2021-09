Wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mitteilte, haben bislang sieben Länder die entsprechende Vereinbarung mit dem Bund unterzeichnet, nämlich Sachsen-Anhalt , Thüringen , Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Baden-Württemberg und das Saarland. Sachsen hat bereits beschlossen , das Fördergeld ebenfalls in Anspruch zu nehmen. In welche Kommunen genau die Fördermittel gehen und was davon finanziert wird, entscheiden die verantwortlichen Landkreise und kreisfreien Städte.

Mit den Mitteln soll der Ausbau des Sirenennetzes durch die Länder und Kommunen unterstützt werden. Neue Sirenen sollen errichtet und alte Modelle modernisiert werden. So sollen die Sirenen technisch so aufgerüstet werden, dass sie an das vom BBK bundesweit zur Verfügung gestellte Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossen werden können.



Zum MoWaS gehören auch Apps wie die Warn-App NINA, Rundfunksender oder öffentliche Anzeigetafeln. Diese Warnmittel können dann gleichzeitig in den für die Warnung verantwortlichen Leitstellen ausgelöst werden.