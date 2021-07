Faktencheck Wie viele Sirenen gibt es noch?

Wie viele funktionsfähige Sirenen es derzeit gibt, konnte das Bundesinnenministerium bis zum 20. Juli nicht sagen. Dabei läuft derzeit eigentlich der Aufbau eines Warnmittelkatasters. Einen Überblick haben zumindest die Länder. Grundsätzlich sind Sirenen eher in ländlichen Regionen und kleineren Städten zu finden.

In Sachsen stehen laut Innenministerium landesweit 3.200 Sirenen, wobei es große Unterschiede gibt. In Dresden gibt es zum Beispiel 210 Sirenen, alle mit Live-Sprachfunktion – eine Konsequenz des schweren Hochwassers 2002. In Leipzig gibt es dagegen gar keine Sirenen, die Stadt setzt im Notfall auf mobile Lautsprecherdurchsagen.