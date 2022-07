Urteil zu Mobbing Wer Siri oder Alexa heißt, darf seinen Namen ändern

Einem jungen Mädchen im Vorschulalter werden "Befehle" erteilt wie einem Sprachassistenten – also etwa wie Alexa oder Siri. Der Grund: Sie trägt einen dieser Namen. Deswegen leidet das Kind stark unter Mobbing und will seinen Namen ändern. Die örtliche Stadtverwaltung lehnt das jedoch ab. Das Verwaltungsgericht in Göttingen gab nun aber der Familie recht.