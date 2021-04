Keine finanziellen Vorteile durch Solar- und Batteriespeicher

Finanziell rechnet sich ein Solarspeicher aber bisher nur selten – auch wenn viele Anbieter gerade mit angeblich möglichen Einsparungen in Euro und Cent Werbung machen. Das Problem dabei: Die Speichersysteme seien immer noch vergleichsweise teuer, erklärt Solarexperte Seltmann. "So ein Speicher, wie wir sie empfehlen, kosten um die 5.000–6.000 Euro. Die größeren Speicher kosten dann so 8.000–10.000 Euro oder sogar noch mehr."

Dieser Kaufpreis müsste über die Lebensdauer des Batteriespeichers wieder hereinkommen, damit sich so ein Speicher auch finanziell rechnet. Dabei sei die Lebensdauer der verwendeten Lithium-Akkus aber meist deutlich geringer als die 20–30 Jahre Lebensdauer, die eine typische Photovoltaik-Anlage durchhalte, erklärt Solarexperte Seltmann. "Bei den Batteriespeichern haben wir noch nicht so lange Praxiserfahrungen, weil es die Systeme erst so seit acht Jahren etwa gibt, die jetzt so angeboten werden. Aber die Fachleute sagen, dass so ein Batteriespeichersystem etwa 10–15 Jahre maximal halten kann und dann eigentlich ersetzt werden muss."