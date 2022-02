In Leipzig hat die Firma Energy Weitzel GmbH auf einem Einfamilienhaus eine Photovoltaikanlage installiert. Brandschutz steht bei der Installation ganz oben auf der Agenda. Geschäftsführer Elmar Weitzel zeigt an der Hauswand auf einen großen roten Schalter in Schulterhöhe: "Hier sehen Sie den Feuerwehrschalter für die Fotovoltaikanlage. Die Anlage besteht aus 28 Modulen, aufgeteilt in drei Schaltkreise. Sie können hier mit einer Bewegung die komplette Anlage stromlos schalten. Die Feuerwehr kann sofort löschen, ohne Gefahr zu laufen, einen Stromschlag zu bekommen." Eine zusätzliche Brandgefahr gehe von der Anlage nicht aus. Die besteht aus Glas und Solarzellen, also nicht brennbaren Material.