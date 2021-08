In den Sommermonaten fiel bundesweit fast ein Drittel mehr Regen als in den Sommern im Referenzzeitraum 1961 bis 1990. Im Mittel waren es rund 310 Liter pro Quadratmeter. In Sachsen waren die Niederschläge mit 370 Litern pro Quadratmeter laut Deutschem Wetterdienst sogar stärker als im Bundesschnitt ausgefallen. Auch Thüringen liege mit 330 Litern pro Quadratmeter darüber. In Sachsen-Anhalt wurden mit 255 Litern pro Quadratmeter den Angaben nach weniger Niederschläge als im Bundesschnitt gemessen.