Heißer war es an diesem Tag in Mitteldeutschland nur in Rudolstadt in Thüringen. Dort wurden 40,1 Grad gemessen. In Sachsen war es in Rochlitz am heißesten. Hier erreichten die Temperaturen 38,1 Grad. In vielen weiteren Orten in Mitteldeutschland wurden neue Allzeithöchstwerte gemessen.