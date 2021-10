Sonneneruption Polarlichter in kommenden Tagen auch in Deutschland möglich

Wegen einer starken Sonneneruption sind in den kommenden Tagen auch in Deutschland Polarlichter möglich. Nach Angaben der US-Weltraumbehörde Nasa und der Wetterbehörde NOAA können die Himmelserscheinungen ungewöhnlicherweise in Mitteleuropa und Amerika zu sehen sein. Grund sind hochenergetische Teilchen, die bestimmte Atome in der Erdatmosphäre zum Leuchten bringen können. Ob das Phänomen tatsächlich zu beobachten ist, hängt aber auch vom Wetter ab. Zumindest zeitweise muss der Himmel dafür klar sein.