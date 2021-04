Auch in diesem Jahr herrscht in Deutschland der Corona-Lockdown, wenn die Spargelernte beginnt. Olaf Feuerborn, der Präsident des sachsen-anhaltischen Bauernverbandes, ist in diesem Jahr aber optimistischer: "Wir haben mit den Gesundheitsämtern voriges Jahr Spielregeln festgelegt und Hygieneregeln aufgestellt, wie wir unsere Mitarbeiter, wenn sie hier ankommen, unterbringen und wie wir das arbeitstechnisch regeln müssen. Das haben wir im letzten Jahr angefangen und können das in diesem Jahr sukzessive weiter umsetzen."