Zuvor hatten der "Tagesspiegel" und die Deutsche Presse-Agentur über den Vorfall berichtet, unter Berufung auf ein internes Schreiben von SPD-Fraktionsgeschäftsführer Mathias Martin an die Abgeordneten und deren Angestellte. Darin ist die Rede von einem "ungeheuerlichen Vorgang". Die Fraktion bemühe sich um Aufklärung. Auch Martin empfahl eine Anzeige bei der Polizei.

Der "Tagesspiegel" zitierte aus einem parteiinternen Chat, in dem von acht Betroffenen die Rede ist. Ein Fall sei durch einen Test bestätigt und Anzeige gegen Unbekannt gestellt worden. Weitere Details gab es zunächst nicht. Nach Aussage von Fraktionssprecher Helms ist die Zahl möglicher Opfer noch unklar. Das werde erst in den nächsten Tagen klarer.

An dem Sommerfest am Mittwoch vor dem Kanzleramt nahmen etwa 1.000 Gäste teil, darunter Abgeordnete sowie Beschäftigte aus der SPD-Fraktion und Wahlkreisbüros und auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Wegen der Corona-Pandemie waren es deutlich weniger als in der Vergangenheit üblich.