Bilanz des Deutschen Spendenrats Spendenvolumen in Mitteldeutschland leicht gesunken

Hauptinhalt

09. Februar 2024, 11:00 Uhr

Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben 2023 weniger Geld gespendet als noch im Jahr davor. Allerdings liegt die Spendenbereitschaft in den mitteldeutschen Ländern weiterhin auf einem guten Niveau. Als einen Grund für den Rückgang gab der Deutsche Spendenrat in seiner Bilanz die Teuerung in den vergangenen zwei Jahren an. In Gesamtdeutschland ging das Spendenvolumen noch deutlicher zurück.