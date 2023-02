Ein MDR-AKTUELL-Nutzer, der lieber anonym bleiben möchte, beschäftigt sich mit dem abgeschossenen Ballon vor der Küste der USA. Seit Tagen wird gerätselt, ob es sich um einen Wetter-Ballon handelt, so wie es China darstellt, oder um Spionage. Der Nutzer fragt: "Was macht die USA so sicher, dass es nicht Wetter-Ballons sind und warum benötigt man in Zeitalter von Satelliten noch Spionage-Ballons?"