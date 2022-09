Für dieses Jahr, hat Neumann mit seinen Kolleginnen und Kollegen hochgerechnet, liege man in Nordsachsen bei deutlich über einer Million Euro, die man zusätzlich an Wirtschaftsmitteln brauche. "Nur für die gestiegenen Spritkosten, wobei das Ende der Fahnenstange noch nicht abzusehen ist."

Was das für den Schülerverkehr bedeutet, kann auch Fabian Watzke noch nicht genau sagen. Er arbeitet bei der Vetter GmbH, die Schüler in den südlichen Kreisen in Sachsen-Anhalt zur Schule fährt, zum Beispiel im Saalekreis oder im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Auch dort werde man die Fahrten absichern – aber nur, wenn die Kommunen oder das Land finanziell unter die Arme griffen.