Zuerst sei gesagt: Aktuell ist die Trinkwasserversorgung sicher. 2024 war ein sehr niederschlagreiches Jahr und nach einigen trockenen Jahren konnte so wieder mehr Wasser gespeichert werden.

Sven Borchert wünscht sich trotzdem wieder mehr Regen. Der Landwirt führt einen Betrieb in der Magdeburger Börde. "Wir hatten den letzten wesentlichen Niederschlag im Februar, im März ein paar Millimeter Regen und merken jetzt draußen, dass es zunehmend trockener wird. Gerade auf den Böden ist das schon etwas kritisch zu sehen." Zum Glück ist noch Frühjahr, sagt Borchert: "Eine Frühjahrstrockenheit ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie eine Sommer- oder Vorsommertrockenheit."

Dennoch würden die Landwirte in diesem Jahr die Böden besonders sorgsam bearbeiten, damit nicht zu viel Wasser verdunstet. "Wir bearbeiten den Boden in diesem Jahr nur wenige Zentimeter an der Oberfläche, um das Wasser aus den tiefgründigeren Schichten nicht wieder nach oben zu holen, um die Feuchtigkeit im Boden zu lassen."