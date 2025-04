Für die Probleme mit maroden Brücken und anderen Bauwerken ist nicht allein der zu DDR-Zeiten in Ostdeutschland fast überall verbaute Spannstahl aus Hennigsdorf verantwortlich. Auch anderer in Spannbeton liegender Stahl kann anfällig für die so genannten Spannungsriss-Korrosionen sein und – vor allem wenn er schon etwas älter ist – auch in Westdeutschland.