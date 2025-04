Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Hintergrund Jeder Stahlbeton kann altern und marode werden – nicht nur der aus Hennigsdorf

16. April 2025, 12:32 Uhr

Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden am 11. September 2024 kam als Ursache besonders der zu DDR-Zeiten in unzähligen Brücken und anderen Gebäuden verbaute Stahl aus Hennigsdorf in das Gespräch. Doch ist nicht nur dieser ältere Stahl ein Problem, noch überhaupt allein der Stahl im Beton.