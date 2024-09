Sachsens Landesumweltamt rechnet ab der Nacht zum Samstag mit steigenden Pegelständen zunächst in der Lausitzer Neiße und Zuflüssen, wenig später in der Spree und Nebenläufen. Dabei sei Hochwasser zu erwarten, teilte die Behörde mit. Ab Freitag würden zudem die Pegel an der Elbe ansteigen. Mit Hochwasser sei ab Sonntag zu rechnen, beginnend in Schöna. An den Elbepegeln seien Höchststände ab Dienstag in Schöna und Mittwoch in Dresden im Bereich der Alarmstufe 3 zu erwarten.