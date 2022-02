In der Petersbogen-Apotheke in Leipzig-Mitte laufen die letzten Vorbereitungen. Der große Seminarraum der Apotheke wird zum Mini-Impfzentrum. Apotheken-Leiterin Birgit Schade erzählt, dass viele rechtliche Grundlagen in kürzester Zeit geklärt werden mussten: "Es gibt leider immer noch offene Punkte in Bezug auf die Abrechnung und die Meldung an das RKI. Aber die offenen Punkte werden sich sicherlich kurzfristig klären. Und der Impfstoff für den Start ist schon bestellt."