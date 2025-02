Bildrechte: imago/epd

DDR-Geschichte Bundesarchiv warnt vor schlechter Lagerung von Stasi-Akten

Hauptinhalt

18. Februar 2025, 05:00 Uhr

Noch immer lagern an den Standorten der ehemaligen Stasiunterlagenbehörden in Ostdeutschland über 15.500 Säcke mit Akten, die von der Stasi während der Wendezeit geschreddert worden sind. All diese Schnipsel müssen noch per Hand zusammengepuzzelt werden, um weitere Machenschaften der Stasi aufklären zu können. Was an Akten schon archiviert werden konnte, gehört seit vier Jahren zum Bundesarchiv. Dessen Präsident hat jetzt Alarm geschlagen: Er warnt vor einem Verlust der Akten.