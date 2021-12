Das südthüringische Suhl hatte laut statistischen Erhebungen bundesweit die älteste Bevölkerung. Mit einem Durchschnittsalter von 51,0 Jahren lag die frühere DDR-Bezirksstadt Ende 2020 unter allen 401 deutschen Kreisen und kreisfreien Städten vor Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt (50,6 Jahre) und dem Altenburger Land in Thüringen (50,5 Jahre).

Leipzig hat laut Statistik im Schnitt die jüngsten Einwohner in Ostdeutschland. Bildrechte: dpa

Demnach gilt Heidelberg in Baden-Württemberg mit einem Mittelwert von 40,7 Jahren als jüngste Kommune Deutschlands, vor Freiburg (Baden-Württemberg) und Offenbach (Hessen) mit einem Schnitt von jeweils 40,8 Jahren.



Die jüngste Bevölkerung im Osten Deutschlands lebte dem Landesamt zufolge in Leipzig (42,3 Jahre). In Sachsen-Anhalt gilt das für Halle (44,5 Jahre). Im bundesweiten Ranking landen beide Städte auf den Plätzen 23 und 141.