Reiseverkehr ADAC warnt vor Staus auf Autobahnen zu den Osterfeiertagen

Nach dem Start der Osterferien in Thüringen und Sachsen-Anhalt am Montag sowie ab Karfreitag in Sachsen hat der ADAC vor den Osterfeiertagen erneut vor Staus auf Autobahnen gewarnt. Viele Pendler werden demnach auf dem Heimweg und viele Reisende auf dem Weg zu Osterbesuchen sein. Laut Automobilclub ist mit den meisten Staus am Gründonnerstag sowie am Ostermontag zu rechnen. Wegen der wirtschaftlichen Lage sei jedoch mit weniger Reisenden als im Jahr 2019 zu rechnen.