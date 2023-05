Eric Meiser: Zunächst bestand die Herausforderung darin, die optimalen Abmessungen (Durchmesser & Länge) und die Form des Lebendfängers zu bestimmen. Besonders die Bestimmung der finalen Formung des Adapters hat einige Versuche gebraucht. Schließlich soll der Aufsatz in möglichst alle Staubsauger passen. Und da gibt es sehr viele Hersteller und Modelle, wie wir festgestellt haben – mehrmals wurden wir bei unseren Tests vom Kaufhausdetektiv in der Staubsaugerabteilung angesprochen, was wir da denn tun würden. Die fanden die Idee zum insektenfreundlichen Aufsatz aber alle super und wir konnten einfach weiter machen.

Am Ende haben wir es geschafft, dass das Modell in alle Staubsaugerrohre- und schläuche passt, die eine runde "Aufnahme" haben – was so gut wie alle sind. Bei vielen Staubsaugern mit integrierter Handstaubsaugfunktion passt der Aufsatz sogar darauf. Dabei ist es ganz egal, ob es sich um herkömmliche Bodenstaubsauger handelt oder um akkubetriebene Stielstaubsauger. Sonst haben wir gerade das "Problem", dass wir die Einzigen sind, die den insektenfreundlichen Aufsatz auch zuhause nutzen können. Wir suchen derzeit noch einen Lizenzpartner für Produktion und Vertrieb.