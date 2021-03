Berner stimmt seinem Leipziger Kollegen Kiess daher zu. "Die absoluten Zahlen steigen mit der Zahl der durchgeführten Tests. Aber der Prozentsatz der infizierten Kinder hat nicht zugenommen und das hängt natürlich damit zusammen, dass mehr Kinder getestet werden, weil jetzt die Schulen geöffnet worden sind." Ein Blick in den RKI-Lagebericht bestätigt: Der Anteil der positiven Tests an den insgesamt bei Kindern und Jugendlichen durchgeführten Tests ist sogar leicht gesunken. Das bestätigt auch Jan-Henning Klusmann, Direktor der Pädiatrie am Uniklinikum Halle.