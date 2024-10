In Mitteldeutschland drohen auch im kommenden Jahr wegen fehlenden Personals an Stellwerken Verspätungen und Zugausfälle. Das meldet die "Mitteldeutsche Zeitung" (MZ) und beruft sich auf einen Bericht der Deutschen Bahn an die Bundesnetzagentur. Demnach wird der Personalbedarf an den Anlagen erst im September 2025 voll gedeckt sein.