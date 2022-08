Nach dem massenhaften Fischsterben in der Oder gibt es Leben in dem Grenzfluss. Der Landesfischereiverband Brandenburg/ Berlin teilte mit, das Institut für Binnenfischerei in Potsdam habe zahlreiche gesunde Exemplare vieler Fischarten nachgewiesen. Auch Flusskrebse und weitere Wasserorganismen seien in der Oder unterwegs und wirkten gesund.