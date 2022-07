In Dresden ist die Situation ähnlich streng. Bevor hier irgendjemand auf der Straße musizieren darf, benötigt man eine Spielererlaubnis. Bei mehr als fünf gemeinsam Musizierenden muss eine Sondergenehmigung beantragt werden. Grundsätzlich darf nur in der Innenstadt von 9:30 bis 22:00 Uhr gespielt werden – und zwar immer von der halben bis zur vollen Stunde. Zudem gibt es noch je nach Spielbereich bestimmte Ruhezeiten. Von April bis Oktober darf an jedem Standort nur ein Mal gespielt werden. Den Rest des Jahres dürfen Straßenmusiker einen Ort zwei Mal besuchen.



Auch Plauen hat einige Sonderregelungen. So wird eine Auftrittserlaubnis ab einer Gruppe von vier Personen benötigt. Dann müssen die Musiker auch eine Auftrittsgebühr zahlen. Je nach Standort kann diese zehn bis 20 Euro kosten. Bei einer bis drei Personen benötigt man zwar keine Erlaubnis, muss sich aber bei der Stadt anmelden. Es darf nicht länger als eine Stunde an einem Ort gespielt werden und Anwohner dürfen nicht gestört werden.

Ein bekannter Straßenmusiker in Magdeburg ist dieser Cellist. Bildrechte: MDR/Matthias Marggraff/Alexander Blamberg Für Straßenmusikerinnen und -musiker in Sachsen-Anhalts Großstädten Magdeburg und Halle gilt: In den beiden Städten darf nicht länger als 30 Minuten gespielt werden, danach muss der Platz gewechselt werden. Allerdings benötigt man hier keine Erlaubnis. In Magdeburg gibt es den Sonderfall, wenn man länger als 30 Minuten spielen möchte. Nach Ablauf der 30 Minuten müssen sich neue Spielorte gesucht werden.



Bei Missachtung der Regeln gibt es im Land Sachsen-Anhalt eine Strafe von 55 Euro sowie einen Platzverweis.

In Thüringen gilt für Straßenmusik zum Beispiel in Jena Folgendes: In der Innenstadt dürfen gleichzeitig maximal zwei Auftritte stattfinden. Auftritte dürfen nur in den ersten 30 Minuten einer vollen Stunde aufgeführt werden. Wenn die Musiker mehrere Auftritte planen, müssen sie zwischen alten und neuem Auftrittsort jeweils so viel Abstand lassen, dass ihre Musik am neuen Spielort am ursprünglichen Ort nicht mehr hörbar ist. Verstärker sind in Jena unzulässig.