Sell mag seinen Beruf. Auch wenn die Jungs, anders als vom Dienstplan vorgesehen, häufig nicht 22 Uhr im Bett liegen. Nur die Bezahlung könnte besser sein – und die Wertschätzung. Bei beidem will die Gewerkschaft Verdi für Sozialarbeiter etwas herausholen. Sie fordert für diverse soziale Berufe eine pauschale Höhergruppierung in der Tariftabelle.

Das würde automatisch mehr Geld bedeuten, sagt Gewerkschaftssekretärin Manuela Schaar in Leipzig. Doch es gehe um noch mehr: "Wir haben die ganz dezidierte Erfordernis, dass wir Entlastungstage einbauen in der sozialen Arbeit."

Soziale Arbeit sei kein "Nine to five"-Job, oft werde nachts gearbeitet und nicht selten habe man mit einer schwierigen Klientel zu tun, erklärt Schaar. "Also wenn man gerade an Suchtproblematiken denkt oder an soziale Arbeit in besonderen Stadtteilen. Das sind alles besonders belastende Tätigkeiten, hier müssen auch Entlastungstage stattfinden."